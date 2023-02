Winst van bijna 2,9 miljard euro voor KBC

KBC heeft het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van 2,864 miljard euro. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder en meer dan verwacht. Dat blijkt uit de jaarresultaten die de Belgische bank-verzekeraar donderdag heeft bekendgemaakt.

In de laatste drie maanden van het jaar werd 818 miljoen euro winst gemaakt. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. CEO Johan Thijs spreekt over “uitstekende resultaten”, onder meer dankzij hogere nettorente-inkomsten.

De bank stelt een totaal brutodividend voor van 4 euro per aandeel, waarvan een euro interim-dividend al in november werd uitbetaald. De aandeelhouder kan ook rekenen op een aandeleninkoop of een buitengewoon dividend van een miljard euro.