Miljarden euro’s in ons land verschoven de voorbije maanden van spaar- naar termijnrekeningen

Miljarden euro’s in ons land zijn de voorbije maanden van spaarrekeningen op termijnrekeningen beland. Die waren niet populair, maar wel enigszins interessanter nu de rente zo gestegen is om de inflatie te doen dalen. Vooral vermogende klanten maken er gebruik van, zo vernam De tijd.

Concreet zijn de tegoeden van gezinnen op termijnrekeningen met liefst 7 miljard euro gestegen in zes maanden, tijdens de tweede zes maanden van 2022. Op die termijnrekeningen staat nu bijna 11 miljard euro, en dat is toch al van begin 2017 geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De tegoeden op zichtrekeningen namen in dezelfde periode een val van bijna 8 miljard euro, naar 125 miljard euro. Op spaarrekeningen bewoog weinig.

Het verschil tussen een spaar- en een termijnrekening is dat je op een termijnrekening je geld vast zet voor een vooraf bepaalde periode. Die waren niet populair meer in ons land, tot de rentestijgingen er weer gezinnen naartoe lokten. “De toename van de bedragen op termijnrekeningen wordt door de banken toegeschreven aan de verhoogde rentevoeten”, luidt de verklaring van de Nationale Bank. “Gezinnen werden over de drempel getrokken om te switchen van product.”

Op een nieuwe termijnrekening die één jaar loopt steeg de rente van gemiddeld 0,10 naar 1,53 procent in het vierde kwartaal. Hoe langer de loopduur, hoe groter de stijging van de rente. Bij grote en middelgrote banken was de stijging van de tegoeden het grootst. En, nog opvallend,