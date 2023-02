Italiaanse krant wijst Charles De Ketelaere aan als zondebok bij AC Milan: “6.100 euro per minuut, nul goals! Charles, we hebben een probleem”

De Gazzetta blijft nog altijd de meest toonaangevende sportkrant in Italië, al is ook dat niet altijd een garantie op non-tendentieuze berichtgeving. Maar bon, de crisis loert bij AC Milan om de hoek en dat vraagt om analyses. “Hoe verder het seizoen vordert, hoe slechter het De Ketelaere vergaat”, klinkt het bij de roze krant. “Neem de derby’s: in september was Charles de startende aanvallende middenvelder van AC Milan, in de Super Cup viel hij na een goed uur in, afgelopen zondag keek hij de hele wedstrijd toe.”

En dat is niet toevallig, klinkt het. “De Ketelaere bevindt zich almaar meer in de marge van de ploeg en dat zou zo wel eens kunnen blijven tot het einde van het seizoen”, klinkt het. Lees: De Ketelaere is bankzitter en het ziet er naar uit dat hij bankzitter zal blijven, al wordt de leeftijd van de 22-jarige De Ketelaere nog steeds als valabel excuus ingeroepen. “Maar er is een bijkomend element: het aantal plaatsen in de aanval gaan krimpen. Conclusie? Charles, we hebben een probleem.”

© ISOPIX

Belabberde statistieken

Statistieken zeggen niet alles maar veel, vindt de Gazzetta. “Zeventien spelers hebben dit seizoen gescoord voor Milan maar De Ketelaere niet. Voor iemand die van beroep spits is en die vorig seizoen voor Club Brugge 18 keer scoorde, is dat ronduit dramatisch. De Belgische competitie zal geen Serie A zijn, maar het valt niet te ontkennen dat er meer scorend vermogen werd verwacht van de Bruggeling.”

De Ketelaere scoorde niet in zeventien wedstrijden en dat is een pijnlijk unicum. “In de afgelopen 10 jaar bleef niet één spits van Rossoneri zoveel wedstrijden droog”, gaat de Gazzetta snoeihard verder. “Zelfs André Silva, een spits zonder gevoel voor goals, was toch in staat om het ijs te breken in zijn zeventiende wedstrijd. Doelpunten zijn niet alles, het punt is dat deze CDK ook de rest mist: nooit verticaal spel, amper dribbels, schoten of goals of beslissende acties. De assist van Leao bij de 2-0-zege tegen Bologna in augustus is intussen een vervaagde herinnering.”

© AC Milan via Getty Images

6.100 euro per minuut

En dan wordt er ook naar de centen gekeken. De Ketelaere zit doorlopend op de bank. “Elke minuut dat de Belg op het veld staat, kost AC Milaan 6.100 euro. Ter vergelijking: seizoensrevelatie Kvaratskhelia kost koploper Napoli 1.200 per minuut. Beide spelers zijn in 2001 geboren maar de Georgiër kostte slechts tien miljoen euro tegenover de 32 miljoen euro die Milan neerlegde voor De Ketelaere. Kvaratskhelia staat intussen op tien goals en veertien assists in 22 wedstrijden.”

Kan het erger dan dit? “Ja, want er zit een nieuw spelsysteem aan te komen”, gaat de Gazzetta verder. “De aanwijzingen die uit Milanello komen, bevestigen wat de coach gisteravond aankondigde: de driemansdefensie blijft overeind zodat het waarschijnlijk nog lang wachten zal zijn op een nieuwe kans voor De Ketelaere. Coach Pioli is er nog steeds van overtuigd dat hij met De Ketelaere een uitstekende speler in zijn handen heeft maar dat hij nog tijd nodig heeft. Helaas, de crisis wacht niet.”