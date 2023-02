Herk-de-Stad

Guido V. (68) was niet toerekeningsvatbaar toen hij in 2019 zijn partner Daniëlle Van Mal (65) doodstak in Herk-de-Stad. Volgens het psychiatrisch onderzoek is er sprake van een soort geestesziekte. Daarom werd zijn internering bevolen. De zoon van het slachtoffer is teleurgesteld, maar legt zich neer bij de beslissing.