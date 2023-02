17-jarige gefolterd als wraak voor 300 kilogram gestolen cocaïne: drie verdachten vrijgelaten onder voorwaarden

Drie verdachten in een drugsdossier waarin een 17-jarige loopjongen werd gefolterd, zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De jongen werd op een gruwelijke wijze afgeranseld nadat 300 kilogram cocaïne met 15 miljoen euro straatwaarde werd gestolen. Hij zou een rivaliserende bende getipt hebben.

In een garage van een boerderij in het Oost-Vlaamse Maldegem werd een 17-jarige loopjongen hardhandig aangepakt - het leek een scène uit Reservoir dogs van Quinten Tarantino - door enkele leden van een lokale bende omdat ze door hem 300 kilogram cocaïne verloren waren.

De foltering was een vergelding. Samen met een andere loopjongen moest hij die drugs in de garage van de boerderij bewaken, maar de twee werden daarop door een rivaliserende drugsbende overvallen. Die bende ging zo met hun 15 miljoen euro aan drugs aan de haal.

Al snel duidden de bendeleiders de 17-jarige loopjongen aan als verantwoordelijke voor het verlies van de 300 kilogram cocaïne. Hij zou degene zijn die een rivaliserende drugsbende had getipt over de hoeveelheid cocaïne en de plaats van de drugs en zo ‘zijn’ bende zou verraden hebben.

Oor afgesneden

De jongeman mocht het ongenoegen van de bendeleiders aan den lijve ondervinden. De leiders sneden zijn oor af, staken een mes in zijn voet en sneden de pezen van zijn hand over. De jongen zou zijn hand niet meer kunnen gebruiken en kan vier van zijn vijf tenen verliezen.

Zwaargewond werd hij door enkele bendeleden aan de voordeur van het ziekenhuis in Eeklo afgezet. Vier verdachten in de zaak konden worden opgepakt. Op de camerabeelden aan het ziekenhuis was een van de bendeleden en de nummerplaat van de wagen duidelijk te zien.

Eén onder hen werd vrijgelaten omdat hij niks met de zaak te maken had. De andere verdachten zaten enkele maanden in voorhechtenis in de gevangenis, maar de onderzoeksrechter besliste onlangs om het drietal vrij te laten onder voorwaarden. Dat bevestigt het Oost-Vlaams parket.

Waarom de drie verdachten werden vrijgelaten, wil het parket niet kwijt. Volgens de advocaten in de zaak zouden hun cliënten niets met de foltering te maken hebben. Zij zijn slechts de kleine spelers. De echte folteraars en opdrachtgevers zouden nog op vrije voeten zijn.