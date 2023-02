Jean-Luc Crucke stapt over van MR naar Les Engagés: “Ik vond mijn draai niet meer in partij met Trumpiaanse invloeden”

Bij Les Engagés wordt de Henegouwer derde ondervoorzitter, naast Yvan Verougstraete en Gladys Kazadi. Hij wordt meer in het bijzonder belast met de dossiers klimaat en energie. In het Waals parlement verhuist Crucke door zijn overstap dus ook naar de oppositiebanken. Bij de verkiezingen van 2024 zal hij op de Kamerlijst staan, om fractieleidster Catherine Fonck te steunen.

“Ik heb wellicht een risico genomen. Anderen zullen zeggen: goed van af”, aldus Crucke. “Ik blijf het sociaal en groen liberalisme verdedigen. Ik vond mijn draai niet meer binnen een partij die onder Trumpiaanse impulsen naar rechts opschuift”, luidt.

Bouchez

Crucke vatte de legislatuur aan als minister in de Waalse begroting, onder andere voor Financiën en Begroting. Hij botste met partijvoorzitter Bouchez over een decreet dat een fiscale hervorming moest doorvoeren. Even later nam hij ontslag als minister. Crucke kreeg ook een post aangeboden bij het Grondwettelijk Hof, maar bedankte voor de eer. Een poging om een centrumbeweging op te richten met Les Engagés en DéFi, botste op een njet van die laatste partij.

Het was uiteindelijk het dossier over de Boucle du Hainaut - de Waalse tegenhanger van Ventilus - dat voor Crucke de doorslag gaf de Franstalige liberalen te verlaten. “Het engagement aan onze zijde van een man van dit kaliber is een sterk en betekenisvol politiek signaal”, stelde voorzitter Maxime Prévot van Les Engagés. Crucke geeft toe dat er over ethische thema’s meningsverschillen bestaan met andere leden van zijn nieuwe partij, maar benadrukte de “vrijheid van geweten en het vrije stemgedrag”.

Bij de MR zegt Waals fractieleider Jean-Paul Wahl intussen dat Crucke eigenlijk zijn zetel zou moeten afstaan aan de Franstalige liberalen. “Niets verplicht hem daartoe, enkel zijn eer”, aldus Wahl.