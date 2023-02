Privévliegtuig Erdogan brengt zestien baby’s uit rampgebied naar hoofdstad

Zestien baby’s onderweg naar Ankara in het privévliegtuig van president Erdogan — © Anadolu Agency via Getty Images

Zestien baby’s zijn met het privévliegtuig van Turkse president Erdogan naar de hoofdstad Ankara gebracht. De baby’s werden in de zwaargetroffen stad Kahramanmaras in hun eentje gevonden. Een organisatie van de Turkse overheid zorgt nu voor ze.

De baby’s zouden niet gewond zijn. Van veertien baby’s is de identiteit bekend. Zij bevonden zich tijdens de aardbeving in het ziekenhuis. Contact krijgen met hun familie is echter nog niet gelukt. De twee andere baby’s werden gevonden in het puin, waardoor hun naam en familie onbekend is.

Het vliegtuig waarin de baby’s vervoerd werden, staat op stand-by voor hulp bij de aardbeving, zoals het vervoeren van medische teams en hulpverleners. Het wordt ook gebruikt om zwaargewonden naar Ankara te brengen.

