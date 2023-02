Michelle Colson heeft eerste selectie beet voor Red Flames: “Dit is een beloning voor mijn goede prestaties bij Anderlecht”

Na de zege in Standard krijgen de vrouwen van Anderlecht vrijdagavond het bezoek van Genk. Voor Michelle Colson, nog altijd wonend in Maaseik, is het sowieso altijd speciaal om te spelen tegen haar ex-club. Bovendien wordt het voor de 24-jarige centrale verdedigster ook haar eerste wedstrijd sinds haar eerste selectie voor de Red Flames.

Bondscoach Ives Serneels nam Colson op in zijn selectie voor de tweede editie van de Arnold Clark Cup, die van 16 tot 22 februari plaatsvindt in Engeland met interlands tegen het thuisland, Zuid-Korea en Italië. “Mijn selectie zie ik als een beloning voor mijn goede prestaties bij Anderlecht dit seizoen”, zegt Colson. “Mijn vorige selectie voor de nationale ploeg dateerde van bij de U23. Dit is ook mijn eerste seizoen bij Anderlecht dat ik nog geen wedstrijd miste. Op mijn vertrouwde positie centraal achterin voel ik me in mijn sas. Ik ben tevreden dat ik Anderlecht kan helpen.”

Met paars-wit nam Colson afgelopen weekend revanche tegen Standard voor de eerdere bekeruitschakeling dit seizoen. “Standard is altijd een lastige verplaatsing. In de eerste helft toonden de Luikse vrouwen zich de evenknie. Na rust kwamen we zelfs op achterstand, maar toen haalden we wel de bovenhand op basis van onze fysieke capaciteiten. Fysiek staan we scherper dan ooit, met dank aan personal coach Davy Provoost. Ook in de voorgaande matchen bleken we in de tweede helft soms het verschil te kunnen maken. Onze coach Dave Mattheus hanteert bij de trainingen meerdere parameters en die vernieuwde aanpak werpt stilaan zijn vruchten af. Het was even wachten op de impact, maar je merkt dat Mattheus gewend is om met een vrouwengroep om te gaan.”

Ex-club op bezoek

Vrijdag komt met Genk bekend volk over de vloer voor Colson. “Romy Camps ken ik al jaren en met Luna Vanzeir wachten ongetwijfeld rechtstreekse duels. Genk verloor vorig weekend verrassend van Charleroi, maar we mogen de Limburgers niet onderschatten. Vorig jaar hadden we het ontzettend moeilijk tegen hen en trok Tessa Wullaert ons uiteindelijk over de streep. Genk was mijn eerste club in de Super League en dat blijft iets speciaals, al ben ik intussen toch ook al aan mijn vierde seizoen bij Anderlecht bezig. Mijn voetbalhart slaat dan ook alleen voor paars en wit. Mentaal probeer ik scherp te blijven. Zelfvertrouwen is belangrijk. Wie fris in het hoofd zit, presteert nu eenmaal beter. De optionele training durf ik eens te skippen, want ik heb ook een drukke job”, vertelt de master in de TEW.