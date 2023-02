Antwerpse politie pakt rechterhand van De Algerijn op, die woensdag veroordeeld werd tot zes jaar cel

De Antwerpse politie heeft woensdagavond Muslim I. opgepakt aan de Stenenbrug in Borgerhout. De man, rechterhand van De Algerijn, werd woensdag veroordeeld tot zes jaar cel voor zijn aandeel bij een gijzeling van een Antwerpenaar in Portugal. De rechtbank had zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.

De familie van de Antwerpse Tsjetsjeen Magomed-Emi Y. kreeg in januari 2021 een video waarop te zien was hoe de jongeman gegijzeld werd. De politie startte meteen een grootschalig onderzoek en kon Y. uiteindelijk aantreffen in een hotel in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Aanvankelijk verklaarde hij dat er niets aan de hand was, maar in een nieuwe verklaring bevestigde Y. dat hij toch ontvoerd was. “Volgens hem was Mohamed Reda C. alias ‘De Algerijn’ de baas en was Muslim I. diens rechterhand. Magomed-Emi op zijn beurt was de rechterhand van Muslim I.”, legde de procureur tijdens de rechtszaak uit.

Muslim I. bekende wel lid te zijn van een criminele organisatie maar zei dat de ontvoering in scène gezet was. Daar hechtte de rechtbank weinig geloof aan, I. werd veroordeeld tot zes jaar cel. Opdrachtgever De Algerijn kreeg acht jaar cel.

LEES OOK. Drugsbende ontvoert Antwerpenaar na diefstal van cocaïne, geld en wapens, De Algerijn krijgt acht jaar cel

Nauwelijks enkele uren later

De rechtbank sprak hun onmiddellijke aanhouding uit. Nauwelijks enkele uren later arresteerde de Antwerpse politie Muslim I. bij hem thuis aan de Stenenbrug in Borgerhout. De man zat al thuis onder elektronisch toezicht met al opgeteld tien jaar celstraf, maar na de nieuwe veroordeling werd hij toch overgebracht naar de gevangenis in Mechelen.

De Algerijn is nog steeds op vrije voeten. Hij werd begin juli 2022 wel gearresteerd in Marokko op vraag van de Belgische autoriteiten, maar daar werd de vraag tot uitlevering aan ons land afgewezen.