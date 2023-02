SJOTCAST. Frank en Franky #3: “Wouter Vandenhaute een stamp geven terwijl hij al op de grond lag: was dat nu echt nodig?”

Onze voetbalpodcast Sjotcast heeft er een broertje bij. In ‘Frank & Franky’ bespreken VRT-icoon Frank Raes en ex-Rode Duivel Franky Van der Elst tweewekelijks de voetbalactualiteit, gekoppeld aan verhalen uit hun eigen carrières. In aflevering 3 wil Yanko alles weten over de nieuwe sportief directeur van de Rode Duivels, gaat Frank dieper in op de hetze rond Wouter Vandenhaute en vertelt Franky over zijn recente ontmoeting met Roberto Martinez.