Antwerp kleurt (bloed)rood: The Great Old blijft afhankelijk van steenrijke Paul Gheysens… al zit de kentering eraan te komen 

Naar jaarlijkse gewoonte kleuren de financiële cijfers rood bij Antwerp, maar voor het seizoen 2021-2022 is het verlies nog groter dan anders. Ondanks het negatieve resultaat van 31,5 miljoen euro ziet de Licentiecommissie er nog geen problemen in, omdat voorzitter Paul Gheysens steeds bijpast. Dat is slechts een oplossing op korte termijn, al beginnen de miljoeneninvesteringen nu ook op langere termijn zichtbaar te worden.