Ruim 30 miljoen euro boete voor Duitse autobouwers in Zuid-Korea

De Duitse autoproducenten BMW, Mercedes-Benz en Audi hebben in Zuid-Korea miljoenenboetes gekregen omdat ze volgens de autoriteiten geknoeid hebben met technologie om uitstoot van dieselvoertuigen te zuiveren. Samengeteld moeten ze 42,3 miljard won (31,1 miljoen euro) betalen.

De Zuid-Koreaanse concurrentieautoriteit (FTC) is van oordeel dat de drie autobouwers hebben afgesproken om met software het verbruik van ureumoplossing te verminderen. Zo’n oplossing (bijvoorbeeld AdBlue) wordt gebruikt in dieselvoertuigen met SCR-katalysator om stikstofoxiden om te zetten in stikstof en water. Door het verbruik ervan te beperken, moet de oplossing minder vaak getankt worden, maar vermindert ook de capaciteit om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken.

Door hun afspraken beperken de bedrijven de concurrentie en houden ze de ontwikkeling tegen van nieuwe dieselwagens met vooruitstrevendere technologie, stelt de FTC.

De Mercedes-Benz Group krijgt een boete van 20,7 miljard won, BMW moet 15,7 miljard won betalen en Audi 5,9 miljard won. Volkswagen krijgt geen boete, omdat de betrokken modellen niet werden verkocht in Zuid-Korea.

De Europese Commissie legde BMW en de Volkswagen-groep eerder al een boete op van 875 miljoen euro in een gelijkaardig dossier. Mercedes-Benz (toen nog Daimler) kreeg geen boete omdat het het kartel aan het licht had gebracht.