Union-coach Karel Geraerts is op zijn hoede voor ‘zwarte beest’ en legt druk bij Club Brugge: “We zijn zeker geen favoriet”

Club Brugge kan intussen wel het zwarte beest van Union genoemd worden: de Brusselaars wonnen nog geen enkele keer van Club sinds hun terugkeer naar het hoogste niveau. Blauw-zwart heeft het de laatste weken/maanden wel wat moeilijker, maar Union-coach Karel Geraerts is op zijn hoede. “Een ideaal moment om naar Brugge te gaan is er nooit.”

Drie nederlagen en twee gelijke spelen. Dat is voorlopig de balans van Union tegen Club Brugge sinds de Brusselaars weer op het hoogste niveau voetballen. Vorig seizoen kon Union zelfs niet scoren tegen Club: een onklopbare Simon Mignolet schonk Club zo de titel. Bij Union leven er nog steeds revanchegevoelens, al denkt Karel Geraerts (41) niet meer aan de vorige matchen. “Het verleden is het verleden”, aldus de Limburger. “We kunnen er niets meer aan veranderen. We trekken naar Brugge om te winnen, dat is zeker. De vorige wedstrijden veranderen niets aan onze motivatie om een goed resultaat te behalen.”

De voorsprong van Union op Club bedraagt al 14 punten. De landskampioen heeft het dit seizoen dan ook enorm lastig en lijkt ook geen lijn in zijn resultaten te krijgen. “Of dit het goeie moment is om hen te bekampen? Elke verplaatsing naar Club Brugge is lastig”, aldus Geraerts. “Het klopt dat ze veel hoogtes en laagtes kennen nu, maar dat kan op een dag allemaal veranderen. Ze spelen morgen voor hun publiek, en ze zullen het stadion in vuur en vlam zetten. We zijn dus zeker geen favoriet.”

Een goaltje meer

Wat Union nodig heeft om Club eindelijk te kunnen kloppen? “Een goaltje meer”, lacht de Limburger. “We moeten een mature wedstrijd spelen en zullen ook een goeie dag moeten hebben. Club heeft in elke linie beslissende spelers, dus het zal erg lastig worden.”

Voor Geraerts wordt het ook een speciale wedstrijd: zelf droeg hij nog het shirt van Club. “En ik woon op vijf minuten wandelen van het stadion, het stadion ligt quasi in mijn tuin. Maar toch ga ik eerst naar Lier om samen met de spelersgroep te kunnen vertrekken”, is Geraerts solidair.