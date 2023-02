HET PUNT VAN VAN IMPE. “Ik las de mop van Magnette en ik dacht: Meent die dat nu?”

De mop van de hardwerkende Vlaming en de luie Waal, die gaat in de veel te lange aanloop naar 2024 nog vaak terugkomen. Wat PS-voorzitter Paul Magnette juist bedoelde, vissen we in deze podcast uit. “Maar het is zeker geen onbedoelde uitschuiver”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. “Hij heeft het interview nagelezen. Dit was een bewuste zet.”