Zesde keer, goeie keer? Waarom Union vanavond wél kan winnen van Club Brugge

Het is Union nog niet gelukt om Club Brugge te kloppen sinds zijn terugkeer op het hoogste niveau. Lukt het Karel Geraerts en co. deze keer wel? — © BELGA

Union en wedstrijden tegen Club Brugge, het is voorlopig geen goeie match. Sinds hun terugkeer naar het hoogste niveau konden de Brusselaars Club nog niet kloppen: drie keer werd verloren, twee keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Simon Mignolet vertolkte vorig seizoen een heldenrol door in de wedstrijden tegen Union boven zichzelf uit te stijgen, nu hoopt Union de Bruggelingen eindelijk wel te kunnen kloppen. Drie redenen waarom dat zomaar zou kunnen.

1. Union in bloedvorm

De reeks van Union wordt met de week indrukwekkender. De laatste competitienederlaag dateert al van 11 september (1-2 tegen Genk), nadien volgden dertien overwinningen en drie gelijke spelen. Het woord ‘bloedvorm’ is voor dit soort reeksen uitgevonden. Union staat dankzij die geweldige prestaties comfortabel op de tweede plaats en telt zelfs veertien punten meer dan Club. “De spelers praten soms wel over die ongeslagen reeks”, weet ook Union-coach Karel Geraerts, die zijn voetjes wel stevig op de grond houdt. “Als coach heb ik er nog niet over gepraat, ik hecht er niet al te veel belang aan. Ik werk zonder al te veel aan het verleden te denken, enkel wat komt is belangrijk.”

2. Wisselvallig Club

Terwijl Union het zo goed doet, gaat het bij Club een pak minder. Onlangs werd Carl Hoefkens nog op straat gezet en vervangen door Scott Parker, al heeft die trainerswissel voorlopig niet het gewenste effect. Enkel tegen Zulte Waregem kon Club onder Parker al winnen, al was ook die prestatie niet al te denderend. “Maar ik hou niet al te veel rekening met hoe andere ploegen presteren”, aldus Geraerts. “We hebben al genoeg werk met onze eigen ploeg. Het enige wat ik weet, is dat Club de laatste jaren het Belgisch voetbal heeft gedomineerd. Het is niet meer van zijn gewoonte dat Club slechts vierde staat. Het klopt dat ze momenteel wisselvallig presteren, maar dat kan snel veranderen. Het is zeker niet zo dat Union favoriet is: tegen Antwerp speelde Club zeker niet slecht en nu speelt het in eigen huis. Dan is Club Brugge altijd favoriet.”

3. Defensief blok, aanvallende weelde

Nog een opsteker voor Union: de defensie staat steeds steviger. Niet dat dat ooit al een groot probleem is geweest, maar de Brusselaars geven amper kansen weg. In 2023 slikte Union nog maar twee tegendoelpunten in acht wedstrijden. Geraerts: “In het begin van het seizoen stond onze defensie ook al goed, maar toen waren er nog te veel individuele fouten. Dat betaal je cash.”

Niet enkel defensief zit het helemaal snor. Ook in aanvallend opzicht gaat alles prima voor de Brusselaars. Tegen Essevee legde Union er nog vier in het mandje, nieuwkomer Vertessen deelde meteen twee assists uit. Het belangrijkste vrijdagavond zal ongetwijfeld de efficiëntie zijn. Vorig seizoen creëerde Union kansen bij de vleet tegen Club, maar Simon Mignolet was niet te kloppen. Dat Dante Vanzeir ook een cruciale penalty naast trapte, hielp ook niet echt. Die kansen zullen er vanavond wél in moeten, wil Union Club eindelijk eens verslaan. Al is nu misschien wel het ideale moment.