Turkije was gewaarschuwd. Zo’n 24 jaar geleden, in 1999, kreeg het land al te maken met een zware aardbeving in de buurt van Istanboel. Gebouwen stortten massaal in, met dramatische gevolgen: liefst 18.000 mensen lieten het leven. De Turkse regering trok lessen en voerde strengere bouwvoorschriften in. Hoe kon het dan toch opnieuw zo fout lopen?