Aqualibi pakt uit met vier nieuwe glijbanen: “Uniek voor Benelux, zelfs voor Europa”

Waterpretpark Aqualibi in Waver gaat fors uitbreiden. Tegen eind dit jaar komt er een nieuwe toren met vier glijbanen, zo staat te lezen in een persbericht. “Daarnaast vinden er ook werkzaamheden plaats voor ons traject naar klimaatneutraliteit”, zo luidt het. De totale kost van het project: ongeveer 30 miljoen euro.

Door de komst van de nieuwe toren met vier bijhorende glijbanen wordt het waterpark – dat nabij attractiepark Walibi ligt – met ongeveer 1.000 vierkante meter uitgebreid. “Liefhebbers van waterpret zullen vanaf december vier nieuwe ervaringen kunnen ontdekken”, meldt het persbericht. “Van zij-aan-zij races op banden en matten tot een avontuur in een draaikolk en een adrenalinestoot op een achttien meter hoge halfpipe. In een tweede fase zal het waterpark ook een tropische buitentuin openen, ingericht voor ontspanning en horeca.”

“Deze vier glijbanen beschikken allemaal over elementen die uniek zijn in de Benelux en zelfs in Europa”, zegt Jean-Christophe Parent, de CEO van Walibi en Aqualibi. “Op een van de glijbanen zal het zelfs mogelijk zijn om een wedstrijdje te houden waarbij de bootjes, via waterjettechnologie, opwaarts worden gelanceerd. Dit project sluit aan bij onze ambitie om de positie van Aqualibi als het referentiewaterpark van België nog te versterken.”

© Aqualibi

Klimaatneutraal

Sinds begin dit jaar zijn er ook renovatiewerken aan de gang om “aanzienlijke” energiebesparingen te verwezenlijken. Onder meer de bestaande isolatie wordt verbeterd en het verwarmings- en ventilatiesysteem wordt vervangen door efficiëntere apparatuur. “Daarbovenop wenst Aqualibi zijn toevoer te verduurzamen door de productie van groene stroom”, zo staat nog te lezen in het persbericht. “Dit jaar wordt op de personeelsparking een nieuw zonnepanelenpark van ongeveer 15.700 vierkante meter aangelegd.”

© Aqualibi

​Opening tijdens de krokusvakantie

De eerste fase van de werken wordt op 17 februari al afgerond, bezoekers zijn weer welkom vanaf 18 februari. Tijdens de krokusvakantie (die twee weken duurt in de Franstalige Gemeenschap) is Aqualibi open op 18, 19, 23, 24 en 25 februari en op 3 en 4 maart. Tot 27 augustus zal Aqualibi open blijven volgens de reguliere kalender. Nadien sluit het waterpark voor een tweede fase van de werken, die zal plaatsvinden tussen 28 augustus en 21 december. (mtm)