Nepagenten blijven slachtoffers maken: “Woon je in Vlaanderen en belt er een Franstalige agent aan, wees dan op je hoede”

Valse agenten die zogezegd een huiszoeking komen doen of die een verdachte (lees: medeplichtige) willen arresteren die ze in jouw huis zagen binnengaan, blijven slachtoffers maken. In de eerste helft van vorig jaar sloegen ze 102 keer toe, dat is ongeveer eens om de twee dagen.

Hun fantasie om mensen om te tuin te leiden en te bestelen kent geen grenzen, zo blijkt uit politieverslagen. Want de ene keer komen ze voor een huiszoeking, de andere keer voor een onderzoek naar zwartwerk. Of om een valse medewerker van de gasmaatschappij te arresteren die ze kort voordien zagen aanbellen. Dat is uiteraard een medeplichtige. “Om te zien of hij niets gestolen heeft, vragen ze meestal aan de bewoners om te controleren of alles van waarde er nog wel ligt. Zonder dat de bewoner het beseft, hebben ze intussen nog een verdachte binnengelaten die geld en juwelen meeneemt. Soms gaan ze zelfs zover dat ze juwelen of geld meenemen. In het kader van het onderzoek. Uiteraard zien de slachtoffers, meestal ouderen, hun eigendommen nooit terug.”

In andere gevallen rijden ze zelfs met een auto met blauw zwaailicht rond en delen ze boetes uit die onmiddellijk en cash betaald moeten worden.

Elke agent moet een legitimatiekaart kunnen tonen — © federale politie

In de eerste helft van vorig jaar sloegen nepagenten 102 keer toe in ons land. Dat is een stijging tegenover het jaar voordien, want toen werden 127 feiten gepleegd over een heel jaar. Toch is het aantal feiten de jongste jaren gedaald.

“Maar we kunnen er daarom niet genoeg voor waarschuwen”, klinkt het bij de politiediensten.

Vraag legitimatiekaart

“Medewerkers van de politie zullen zich altijd herkenbaar maken als politie”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Wanneer ze in burger werken, dragen ze altijd een oranje armband van de politie en kunnen ze te allen tijde hun dienstkaart tonen.”

Elke politieagent die zich aandient, ,ook die in uniform, moet zijn legitimatiekaart kunnen tonen. Hierop staan de foto en de naam van de agent. Vraag naar zijn dienstkaart en kijk op de voor- én keerzijde, want de bedrieger reproduceert vaak enkel de voorzijde met het logo.

Nog een belangrijke tip: als je in het Nederlandstalig landsgedeelte woont, zullen er nooit Franstalige agenten bij je langskomen. Is dat het geval, laat ze zeker niet binnen en bel het nummer 101.