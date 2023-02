In het Rega-instituut blijft labmanager Elke Wollants stalen analyseren: “De varianten van omikron in het rioolwater zijn niet meer te tellen.” — © hsb

Leuven

De tiende coronagolf sinds de start van de coronacrisis is ingezet. Dat zegt labmanager Elke Wollants van het Rega-instituut op basis van metingen in het Leuvense rioolwater. “De waarden schieten opnieuw de lucht in. Gelukkig zijn de golven in de ziekenhuizen niet meer zo groot”, zegt ze.