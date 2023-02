Moord op drie missionarissen krijgt na 40 jaar dan toch gevolg: ‘beulen van Guatemala’ in december voor Leuvense assisenhof

Meer dan veertig jaar na de feiten staan vijf hooggeplaatste Guatemalteken in december dan toch terecht voor de Leuvense rechtbank. De vijf mannen, waaronder twee voormalige ministers, worden verdacht van de moord op drie Vlaamse missionarissen. De slachtoffers vertrokken naar Guatemala om de inheemse bevolking te helpen tijdens een burgeroorlog, maar kwamen nooit meer terug.

Walter Voordeckers, Ward Capiau en Serge Berten. Drie Vlamingen, alle drie rond de dertig jaar oud, vertrokken als missionaris naar Zuid-Amerika om de inheemse bevolking te helpen. Begin jaren tachtig bekochten ze dat allemaal met hun leven. Paramilitaire bendes van het regime onder dictator Fernando Lucas Garcia ruimden hen uit de weg.

De families van de drie missionarissen zijn nooit blijven stilzitten, en zien na 41 jaar een gigantische doorbraak. De effectieve moordenaars tot gerechtigheid brengen is zo goed als onmogelijk. Daarom gaat het Belgisch gerecht rechtstreeks voor de mannen die achter de knoppen zaten. Het gaat om voormalig defensieminister Ángel Guevara Rodríguez, voormalig minister van Binnenlandse Zaken Donaldo Álvarez, de baas van de militaire geheime dienst Manuel Callejas en politiechef Pedro Arredondo.

Honderd jaar oud

Drie andere verdachten zijn intussen al overleden. Omdat de feiten al dateren van de jaren tachtig, zijn de beschuldigden al stevig op leeftijd. Zo zal de voormalig defensieminister net geen honderd jaar zijn bij het begin van de zitting. Daarnaast is het nog maar de vraag of de vijf ooit gearresteerd en uitgeleverd zullen worden aan ons land.

Alle feiten zullen aan het licht worden gebracht in Leuven op maandag 4 december. De jurysamenstelling is een weekje ervoor op 29 november. Of de rechter de zaak bij verstek zal moeten veroordelen, valt nog af te wachten.