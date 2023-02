Advocaat vecht 110 snelheidsboetes aan na klachten over trajectcontrole: “Er werd te weinig voor gewaarschuwd”

Beauvoorde

Enkele tientallen mensen hebben een advocaat onder de arm genomen nadat ze geflitst werden in de Gouden Hoofdstraat in Beauvoorde, waar sinds vorige maand een trajectcontrole actief is. Het gaat in totaal om 110 pv’s met een GAS-boete. “Iedereen was verrast dat de controle plots actief was en de mensen er te weinig van op de hoogte werden gebracht”, stelt advocaat Thomas Bailleul. De burgemeester van Veurne meent dat er wél gewaarschuwd werd.