Nicolas Rommens staat met Essevee voor weken van de waarheid: “Niet met dichtgeknepen billen veld opstappen”

Na topaffiches tegen onder meer Genk, Anderlecht, Club Brugge en Union wacht Essevee en Nicolas Rommens nu een reeks tegen rechtstreekse concurrenten. “Zondag ontvangen we Oostende en dat wordt meteen een cruciale wedstrijd. We moeten dan ook vooral ons spel brengen zoals de voorbije weken.”

“We krijgen nu inderdaad drie weken op rij een rechtstreekse concurrent voor de kiezen”, beseft Nicolas Rommens. De 28-jarige Lierenaar windt er dan ook geen doekjes om. De partijen tegen Oostende, Seraing en Kortrijk moeten flink wat punten opleveren. Het duel tegen Oostende is meteen levensbelangrijk. “Momenteel is die partij de allerbelangrijkste, maar we beseffen dat we misschien wel negen op negen moeten pakken. Dat is ook altijd ons doel. Nu meer dan ooit. Toch heeft het geen zin om een bepaald puntentotaal voorop te stellen waarmee we zeker zouden zijn van het behoud. Zo werkt het niet in het voetbal.”

“Ik voel die druk niet meteen. Als we nu zouden verliezen, zal dat allicht wel snel veranderen. We pakten misschien iets te weinig punten in januari en uiteraard vloek je eens als Seraing wint van Leuven of toen Kortrijk won van Genk. Elke match moet gewoon gespeeld worden. Wij treffen ook nog Standard, AA Gent en Antwerp. We weten dat het vijf voor twaalf is en dat we absoluut punten moeten pakken. Toch mogen we niet met dichtgeknepen billen het veld opstappen omdat we niet mogen verliezen. We moeten dan ook vooral ons spel brengen zoals de voorbije weken.”

Vorige week ging een flink herschikt Zulte Waregem evenwel met 4-0 onderuit bij Union. Toch wil Rommens het absoluut niet hebben over een veredeld B-elftal: “Nee, de focus lag toen nog niet bij Oostende. We hadden drie dagen eerder nog die bekermatch tegen KV Mechelen, terwijl Union een dag meer rust had gekregen. De coach wilde gewoon enkele andere jongens minuten te geven. Union was gewoon op alle vlakken te sterk”, aldus de voormalige middenvelder van onder meer Westerlo en RWDM.

In het verleden was Rommens ook actief bij Roeselare. Daar maakte hij ook het faillissement mee vanop de eerste rij. Ondertussen gonst het in Oostende ook van de geruchten over een snel groeiende schuldenberg. “Wij zijn daar in elk geval helemaal niet mee bezig en focussen ons puur op onze sportieve toekomst. Anderzijds is het voor een speler bijzonder lastig als dergelijke extrasportieve problemen opduiken. Ik heb het meegemaakt in Roeselare toen de Chinese bazen de lonen niet wilden betalen. Uiteindelijk draaide dat ook uit op een faillissement. Dat is niet makkelijk voor een voetballer. Toch moet je dat van je kunnen afzetten. Hoe moeilijk het ook is.”

Vormer en Brüls

Essevee versterkte zich deze winter met Ruud Vormer en Christian Brüls, waardoor de plaatsjes plots heel duur werden op het Waregemse middenveld. “Je merkte meteen dat zij voor een kwaliteitsinjectie zouden zorgen, maar de concurrentie is met een ruk de hoogte ingegaan. Ook ik speel nu soms al eens wat minder, maar het belang van de club staat voorop. Voor mij is het ook veel comfortabeler voetballen met Ruud en Christian in het team. Zij zorgen voor zoveel ervaring, voetbalintelligentie, leiderschap en balvastheid. Dat is een wereld van verschil. Geen probleem dus als zij wat meer aandacht krijgen.” (lacht)