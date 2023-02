Dochter van Kim Jong-un duikt weer op tijdens militaire parade (vol nucleaire raketten)

Over het privéleven van Kim Jong-un valt weinig met zekerheid te zeggen, maar het meisje op de foto’s zou allicht Chu-ae zijn, de – opnieuw, vermoedelijk – tweede dochter van de Noord-Koreaanse leider. Het tien- of elfjarige meisje mocht dinsdag eerst een staatsdiner bijwonen en speelde een dag later ook een prominente rol in de militaire parade om de 75ste verjaardag van het Koreaanse Volksleger te vieren. Een parade die trouwens gepaard ging met veel machtsvertoon en waarop heel wat geavanceerde nucleaire wapens de revue passeerden, zoals de nieuwste intercontinentale ballistische raketten.

De aanwezigheid van Chu-ae, die eerder in staatsmedia al “de meest geliefde en kostbare dochter” werd genoemd, leidt tot speculaties dat ze klaargestoomd wordt voor een leidende positie binnen het Noord-Koreaanse staatsapparaat en mogelijk zelfs voor de allerhoogste functie: de opvolging van haar vader.

Sinds november vorig jaar werd ze al vijf keer publiekelijk opgevoerd. “Voor zover we weten, is zij inderdaad gewoon zijn favorietje, maar hoe meer ze opduikt, hoe meer het lijkt alsof ze voorbereid wordt op het leiderschap”, aldus Mason Richey, professor internationale politiek aan de Hankuk University of Foreign Studies in Seoel.