Deliveroo schrapt bijna een op de tien banen

“De voorbije jaren is het personeelsbestand heel snel gegroeid”, zei topman Will Shu donderdag in een aankondiging aan het personeel die op de website van het bedrijf werd gepubliceerd. “Dat was een reactie op het ongeziene groeitempo dankzij coronagerelateerde rugwind. Maar nu hebben we te kampen met ernstige en onverwachte economische tegenwind.”

“We zijn een groeibedrijf, maar ondernemingen als de onze moeten nu ook kiezen voor een duidelijke weg naar winst”, zegt de topman nog. Deliveroo maakte onlangs bekend dat het aantal bestellingen in het vierde kwartaal 2 procent lager lag dan een jaar eerder, al stegen de inkomsten uit die bestellingen wel nog.

Ook het vertrek uit een aantal landen, zoals onlangs nog Nederland en Australië, speelt mee. “Daardoor hebben we niet evenveel mensen meer nodig om de activiteiten te ondersteunen”, aldus Shu. “Om het onomwonden te zeggen, onze vastekostenbasis is te groot voor onze activiteiten.”

Mogelijk kan nog een 50-tal mensen in een andere functie aan de slag bij Deliveroo.