Is 41-jarige Zlatan Ibrahimovic redder in nood voor AC Milan (en Charles De Ketelaere)? “Hij moet gewoon gedeblokkeerd worden”

Na acht maanden blessureleed zegt Zlatan Ibrahimovic klaar te zijn voor een comeback. De 41-jarige Zweed zit vrijdag wellicht in de selectie van AC Milan voor de wedstrijd tegen Torino. Een belangrijke, want de Rossoneri zijn zwaar op de dool. Kan Zlatan op zijn leeftijd het tij keren? Hijzelf denkt alvast van wel. “Ik ben hier niet voor mezelf, maar voor het team. Als het aan mij lag zat ik nu op een eiland met een sigaar”, vertelde Ibrahimovic - die zich ook uitliet over de situatie van Charles De Ketelaere - deze week nog in zijn typische stijl in Italiaanse media.

AC Milan heeft nu al zeven wedstrijden niet meer kunnen winnen en in het klassement is het weggezakt naar de zesde plaats. De kloof met de tweede (Inter) bedraagt slechts vijf punten, maar er moet nu echt wel een kentering komen.

Onze vier landgenoten bij Milan gaan voorlopig mee ten onder. Charles De Ketelaere is zijn vertrouwen kwijt en mocht vorig weekend zelfs niet eens invallen. Alexis Saelemaekers kan zich na zijn blessure niet vast in de ploeg knokken, Divock Origi mocht tegen Inter eens starten maar greep die kans niet. En van de pas 20-jarige Aster Vranckx kan je al zeker niet verlangen dat hij een zieke ploeg uit het slop trekt.

“Nog steeds nummer één”

Misschien kan Zlatan Ibrahimovic dat wel? De wereldster traint sinds deze week weer voluit mee en zegt klaar te zijn voor de wedstrijd van vrijdag tegen Torino. “Ik voel me zeer goed”, zei Ibrahimovic deze week in een exclusief interview met Sport Mediaset. “Op en naast het veld voel ik me vrij, dat betekent dat ik in orde ben. Ik ben nog steeds God, ik ben nog steeds nummer één: nu kom ik terug en verander ik de muziek. Ik heb zeven à acht maanden tijd verloren, maar ik zit nog steeds vol energie en verlangen om mij te tonen.”

Over de sportieve malaise maakt Zlatan zich weinig zorgen. “Team in crisis? Ik maak me geen zorgen, dit zijn normale momenten in een kampioenschap, nu moeten we niet veel praten en onze waarde tonen op het veld. Zoals in alle dingen maken kleine details het verschil. Het is geen goede periode, maar er is weinig voor nodig om het tij te keren. De afgelopen maanden hielp ik zo goed ik kon naast het veld, nu wil ik dat ook op het veld doen.”

“De Ketelaere beter leren kennen”

Uiteraard stelden ze bij Sport Mediaset ook een vraag over Charles De Ketelaere, de man van 35 miljoen die het voorlopig moeilijk heeft om zich door te zetten. “Om hem beter te leren kennen moet ik elke dag in de kleedkamer zijn”, aldus Ibrahimovic. “Maar de druk is groot voor hem wegens zijn prijskaartje. Hij heeft talent en veel potentieel, alleen moet hij de juiste weg vinden om te groeien. Hij is voor het eerst weg van huis in een vreemde stad, hij moet nog wennen aan de nieuwe omgeving. Maar als je bij AC Milan arriveert helpt iedereen je. Hij moet gewoon gedeblokkeerd worden en dan begint alles.”

Misschien kan Zlatan onze landgenoot nu ook tijdens de wedstrijden gidsen? De wedstrijd tegen van vrijdag tegen Torino zullen ze wellicht wel allebei op de bank beginnen. “Het gaat beter met Zlatan, maar hij heeft totaal geen ritme”, zei coach Stefano Pioli donderdag kort op zijn persconferentie. “Natuurlijk is hij een geweldige speler én motivator.”

“Kwaliteit verdwijnt niet”

Het contract van Ibrahimovic loopt in juni af en de laatste jaren sukkelt hij van de ene in de andere (knie)blessure, maar aan stoppen denkt hij nog niet. “Ook op mijn 41ste heb ik nog vele pagina’s te schrijven. Mijn lichaam verandert en mijn fysieke voorbereiding is anders, maar kwaliteit verdwijnt niet, die blijft. En aan degenen die niet in God geloven: ik zal het op het veld laten zien. Ik ben hier trouwens voor het team, niet voor mezelf. Ik wil de club helpen. Als het aan mij lag zat ik nu al op een eiland met een sigaar. Maar als ik ergens nog een voorbeeld en een leider kan zijn, dan neem ik die verantwoordelijkheid op.” We zijn benieuwd of Zlatan het tij kan keren.