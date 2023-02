Inter wil dolgraag door met Romelu Lukaku, maar er is wel “een voorwaarde”: Chelsea zal water bij de wijn moeten doen

Er is stilaan licht aan het einde van de tunnel voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel kreeg goede punten na zijn invalbeurt in de Milanese derby en lijkt klaar voor een basisplaats tijdens Inters volgende partij, tegen Sampdoria. En de Nerazzurri zouden ‘Big Rom’ ook (opnieuw) graag in Italië houden. Maar dan moet Chelsea wel meewerken...

Lukaku deed zowaar de netten trillen tijdens de met 1-0 gewonnen derby tegen Milan, maar zijn tweede doelpunt van het seizoen werd afgekeurd voor een lichte trekfout. Wat later ging ook een assist niet door na nipt buitenspel van Lautaro Martinez. Pech voor Lukaku, maar hij kreeg wel goeie punten in de Italiaanse kranten.

“We zijn er bijna, de echte Lukaku piept om de hoek. Het gekletter van de herontdekte Romelu is hoorbaar”, schreef La Gazzetta dello Sport. “Big Rom lijkt op weg om opnieuw een factor te gaan worden. Het is slechts een kwestie van details”, vulde GOAL Italia aan.

© AFP

Korting

Lukaku en Inter werden samen kampioen en dus hopen ze dat de Rode Duivel zijn best vorm kan terugvinden, zo snel mogelijk. Intussen zouden ze in Milaan hard werken aan een verlengd verblijf van de spits. De huurovereenkomst met Chelsea loopt eind dit seizoen af, maar Inter hoopt Lukaku volgens La Gazzetta dello Sport minstens nog een jaar langer te houden.

Inter betaalde 8 miljoen euro plus bonussen (3 miljoen) voor dit seizoen, maar hoopt een korting te krijgen voor het volgende. Eentje van 50 procent, klinkt het. Die eis zou overgemaakt zijn aan Lukaku’s advocaat Sebastien Ledure, die half maart - na het Champions League-treffen met FC Prto - de gesprekken met de Blues zal opstarten.

“Inter heeft Lukaku nodig. Het heeft de echte Lukaku nodig, zou je kunnen zeggen. Maar het heeft in ieder geval een spits van internationale allure nodig”, klinkt het. “De binnenkort transfervrije Roberto Firmino werd al voorgesteld, maar alles hangt af van Lukaku. Romelu wil Inter niet loslaten en Inter wil Lukaku niet loslaten. De voorwaarde: de Belg moet aantonen dat hij zijn fysieke problemen definitief achter zich heeft gelaten. In die zin is er optimisme. En er is de wil van Lukaku, die Inter niet voor een tweede keer wil verlaten. Plus: de relatie met Chelsea is goed.”