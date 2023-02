Experts zien Russisch offensief, maar “niet op volle kracht”

Vernietigde Russische tank in de regio van Donetsk — © EPA-EFE

Experts van de Amerikaanse militaire denktank ISW zeggen dat Rusland een nieuw, groot offensief is begonnen in de provincie Loehansk. Russische troepen zouden kleine vorderingen boeken in het grensgebied rond Charkov en Loehansk, rond de plaatsen Svatove, Kupyansk en Kreminna.