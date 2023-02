Ancelotti, Guardiola en Scaloni maken kans op trofee voor Coach van het Jaar

Scaloni loodste la Albiceleste eind vorig jaar in Qatar naar een derde wereldtitel. Ancelotti had zijn hand dan weer in de landstitel en Champions League-zege van Real Madrid, al had de Koninklijke dat laatste in de finale tegen een sterker Liverpool vooral te danken aan Thibaut Courtois. Onze nationale nummer een zit dan ook bij de drie kanshebbers voor de trofee voor de Doelman van het Jaar, zo werd woensdag al aangekondigd. Guardiola is de derde genomineerde en pakte vorig seizoen een tweede landstitel op rij met City. Vorig jaar ging de prijs naar toenmalig Chelsea-coach Thomas Tuchel.

Bij de vrouwen gaat het tussen de Française Sonia Bompastor, coach van Red Flame Janice Cayman bij het Franse Olympique Lyon, de Braziliaanse bondscoach Pia Sundhage en de Nederlandse Sarina Wiegman, die Engeland voor eigen publiek naar een eerste Europese titel loodste. Een van hen wordt de opvolgster van de Engelse Emma Hayes.

Vrijdag maakt de FIFA bekend wie in aanmerking komt voor de trofee voor Voetballer van het Jaar. De jury bestaat uit de trainers en aanvoerders van de nationale teams, een groep journalisten en de supporters die hun stem konden uitbrengen op FIFA.com. Op 27 februari worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de ‘The Best FIFA Football Awards’-ceremonie in Parijs. (belga)