Radiostilte bij FCV Dender na ontslag van Regi Van Acker, CEO Belinda Siahaan onder vuur van de fans

“Even stilte. Focus op de match. Dank voor het begrip”, liet Van Renterghem wel kort weten. Dat de club de functies van coach en manager wilde splitsen, kan een logische evolutie genoemd worden. Met de gewezen Aalsterse coach Van Renterghem werd als sportief manager voor een voetbaldier met knowhow gekozen, een verdedigbare optie. Dat de trainerskwestie bij de achterban voor verbijsterde reacties zorgde, heeft het management van de club – lees: Belinda Siahaan – volledig aan zichzelf te wijten.

Doorgaans wordt een trainer ontslagen met het oog op een schokeffect en ook vaak om boze fans te sussen. In Denderleeuw joeg CEO Belinda Siahaan zelf de supporters tegen zich in het harnas door de onomstreden Regi Van Acker aan de deur te zetten. De supporters steigerden en nemen Belinda Siahaan fel onder vuur. Dat Regi Van Acker ontslagen werd na de sterke prestatie tegen SK Deinze, lijkt alvast bevreemdend. Van Acker loodste Dender naar de titel in eerste nationale, waarbij zijn tactische inzicht een bepalende rol speelde. Zo domineerde het intrinsiek sterkere Club Luik de topper in Denderleeuw, maar bleef de volle buit wel in het Dender Foot Complex. Dit seizoen kende Dender een moeilijke seizoenstart met een 1 op 15, maar dat was de prijs die betaald werd voor het dralen op de transfermarkt. Nadien raakte de trein op de rails tot hij na de Spaanse stage opnieuw ontspoorde ten gevolge van een blessuregolf. Van Acker kende de pech dat uitgerekend tegen Virton en Jong Genk de kern danig was uitgedund. De door de wol geverfde coach maakte steeds correcte analyses en viel zeker tegen SK Deinze niets aan te wrijven. De wrevel tussen de medische staf en de trainersstaf daarentegen kreeg een explosief karakter. De medische staf legde een link tussen de trainingen en de hoge blessurelast, waarbij T2 Benny Van Polfliet geviseerd werd, maar dat lijken spijkers bij laag water omdat in de ziekenboeg nauwelijks sprake was van spierletsels.

Reactie van spelersgroep

De vraag luidt nu hoe de spelersgroep reageert op de heisa deze week. Na de hoopgevende prestaties op Lommel en tegen Deinze lijkt het nu van nul beginnen voor Bart Van Renterghem, die als technisch adviseur de zoektocht naar een nieuwe coach moet begeleiden, al ligt de eindbeslissing wel bij de onzichtbare Iron Lady wier populariteit kelderde naar een ongekende diepte. Jong Genk maakte SK Beveren een punt afhandig, maar Beveren in volle titelstrijd afstoppen op de Freethiel lijkt geen lachertje. Dat de nieuwe Dender-coach zaterdag op de tribune zit, lijkt wel logisch nadat Van Renterghem liet uitschijnen dat hij geen hoofdcoach wordt.