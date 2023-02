Peuter en vader na drie dagen vanonder puin gehaald

Zuid-Koreaanse reddingswerkers hebben een peuter gered in de Turkse stad Antakya. Het meisje lag drie dagen onder het puin. Twee uur later werd ook haar vader gered.

Het is een race tegen de klok om nog slachtoffers te redden na de aardbevingen in Turkije en Syrië. De overlevingskansen slinken, maar af en toe is er nog goed nieuws. Zo werden een peuter en haar vader na drie dagen vanonder het puin gered. De peuter werd als eerste bevrijd en naar een noodhospitaal gebracht. Enkele uren later konden reddingswerkers ook de vader redden en hem vertellen dat zijn dochter nog leefde. “Ik hou van jullie allemaal”, fluisterde hij tegen het team.

Dat de vader en peuter allebei gered zijn, is erg bijzonder. Volgens hulpverleners wordt de kans om overlevenden te vinden met het uur kleiner. Toch blijven ze doorzoeken en hopen ze op meer reddingen zoals deze.