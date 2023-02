Amerikaanse onderzoeksjournalist beschuldigt VS van sabotage Nord Stream-pijpleidingen

Seymour Hersh, een bekende maar niet onomstreden Amerikaanse onderzoeksjournalist, beschuldigt de Verenigde Staten ervan achter de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleidingen in de Baltische Zee te zitten. Washington spreekt van “pure fictie”, Moskou eist een internationaal onderzoek.

Hersh uit zijn beschuldigingen op zijn eigen blog. Hij claimt op basis van één anonieme bron dat duikers van de Amerikaanse marine met de steun van Noorwegen in juni explosieven plaatsten op de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Die verbinden Rusland met Duitsland. In september werden de explosieven dan tot ontploffing gebracht, waardoor er lekken ontstonden. Volgens Hersh heeft de Amerikaanse president Joe Biden zelf beslist om de gaspijpleidingen te saboteren, om de inkomsten te treffen die Rusland haalt uit de verkoop van gas aan Europa.

LEES OOK. “Dakloze kinderen, daar hebben we het heel moeilijk mee”: Lynn (31) en Davy (33) rijden naar Oekraïne om wooncontainers in te richten voor oorlogsslachtoffers (+)

De 85-jarige Hersh is een van de bekendste Amerikaanse onderzoeksjournalisten. Hij bracht bijvoorbeeld het bloedbad aan het licht dat Amerikaanse militairen pleegden in het dorp My Lai tijdens de Vietnamoorlog. Maar de laatste jaren hebben verschillende van zijn artikels tot controverse geleid, en tot beschuldigingen van andere journalisten dat Hersh complottheorieën verspreidt.

Het Witte Huis verwierp de beschuldigingen al. “Totaal verkeerd” en “pure fictie”, zei Adrienne Watson, woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. En ook de inlichtingendienst CIA noemde het artikel “totaal onwaar”, terwijl het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken de beweerde betrokkenheid ontkende.