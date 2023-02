Everton-coach wil dat Amadou Onana eens goed babbelt met Steven Defour: “Hij moet de vuile kant van het spelletje nog leren”

Sean Dyche probeert zo snel mogelijk zijn stempel te drukken bij Everton, om te overleven in de Premier League. Ook op Amadou Onana. De Rode Duivel is volgens de Engelse coach “een fantastische atleet”, maar: “Hij moet de vuile kant van het spelletje nog leren”, klinkt het. Daarvoor wil Dyche een van zijn ex-spelers (bij Burnley) in contact brengen met Onana: Steven Defour. “Die zal wel een invloed hebben op hem”, klinkt het. “En anders dan zal ik dat wel hebben.”