Kritiek op show van Charles Michel

De Europese staatshoofden en regeringsleiders staan als één man achter de Oekraïense president Zelenski, maar niet iedereen was even blij met zijn komst naar de EU-top, of toch met de uitnodiging van Europees president Charles Michel. Vooral de timing van zijn komst leidde tot wrevel in de wandelgangen. Op dit moment heeft de Europese Unie weinig te bieden, en de komst van Zelenski creëert extra druk. Dat dreigt verwachtingen te scheppen die de Europese leiders niet kunnen invullen.

In de wandelgangen was te horen dat dit alles te maken heeft met de egostrijd waarin Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwikkeld zijn. Door Zelenski op de top uit te nodigen, zou Michel hier een prestigezaak tegenover Von der Leyen van hebben willen maken.