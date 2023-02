Bo Coolsaet (83) is weer vrij: voor verkrachting veroordeelde uroloog zat net geen jaar in de gevangenis

Begin maart vorig jaar meldde Bo Coolsaet – de bekendste uroloog van het land – zich aan in de gevangenis van Brugge om zijn straf uit te zitten. Hij zat sindsdien opgesloten op de medische vleugel. Coolsaet was als tachtigplusser een van de oudste gevangenen in ons land. Hij zat bijna een volledig jaar achter de tralies, maar afgelopen maandag mocht hij onder strikte voorwaarden de gevangenis verlaten. Dat bevestigen verschillende bronnen aan het Nieuwsblad.

Coolsaet werd in december 2020 in beroep veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënte. Het ging om feiten tussen 2006 en 2008. Een meisje – dat toen vijftien was – consulteerde de arts voor pijn in de onderbuik. Volgens de diagnose van Coolsaet ging het om een blaaspijnsyndroom. Om dat te behandelen gebruikte hij vervolgens een vibrerend apparaat, dat eigenlijk op de markt was gebracht als seksspeeltje. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar tot een orgasme en raakte de arts er zelf ook opgewonden van en volgden er ook ongewenste aanrakingen. Zo zou hij haar in de nek gekust hebben en betast hebben, ook al heeft Bo Coolsaet die aantijgingen altijd met klem ontkend.

Bo Coolsaet tijdens zijn proces in beroep.

Zowel in eerste aanleg als in beroep oordeelde het openbaar ministerie dat er onvoldoende bewijs was, maar de rechtbank heeft Coolsaet toch veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan de helft effectief. In beroep werd die straf eind 2020 nog eens bevestigd.

Coolsaet en zijn raadslieden bleven evenwel zeggen dat het toestel en de behandeling wél medisch nut hadden en dat hij nu eenmaal een familiair mens is. Het slachtoffer zelf deed tijdens het proces in beroep ook haar verhaal. “Ik heb altijd de waarheid gesproken”, sprak ze. “Ik had me moeten uitkleden en hij knuffelde me net voor de behandeling begon. (...) Bo Coolsaet was een vriend van mijn ouders. Hij en ik weten allebei wat er gebeurd is. Maar hier zijn nu veel leugens verteld. Ik was ook bang om het op te nemen tegen zo’n gereputeerde man, met zoveel macht.”

Strikte voorwaarden

Bo Coolsaet en zijn advocaten trokken na zijn veroordeling nog naar Cassatie, maar vingen ook daar bot. Daardoor moest de arts zich aanmelden in de gevangenis om minstens een deel van zijn straf effectief uit te zitten. Elf maanden zat hij vast, wegens gezondheidsproblemen op de medische boeg. Op basis van een nieuw rapport werd geoordeeld dat er weinig gevaar is op recidive. Coolsaet mag de rest van zijn straf onder strikte voorwaarden thuis uitzitten. Zo mag hij uiteraard geen nieuwe feiten plegen, moet hij zijn slachtoffer vergoeden en is er ook een contactverbod opgelegd.

Het slachtoffer werd ingelicht over de vrijlating, maar volgens haar advocaat Christine Mussche wenst ze daar niet op te reageren. “Als burgerlijke partij heb je niets te zeggen over de strafmaat, en wij hebben ons altijd waardig gedragen op dat punt. Voor mijn cliënte draaide het proces vooral rond de erkenning. Voor haar was het belangrijkste dat de rechtbank heeft bevestigd dat deze feiten nooit hadden mogen gebeuren. Dat is hetgeen wat telde voor ons.”