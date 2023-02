Na Londen en Parijs was het nu de beurt aan Brussel. Als een rockster werd Oekraïens president Zelenski donderdag onthaald in het Europees Parlement. In de zaal gingen de handen luid en lang op elkaar. Maar zo kort na de tanks bleven nieuwe harde beloftes uit. Al hoorde Zelenski van verschillende Europese leiders hoopgevende geluiden over jachtvliegtuigen.