We kennen hem uiteraard nog als de minzame modelprof die jarenlang ook bij de Buffalo’s steeds het beste van zichzelf gaf. Nana Asare heeft de voorbije maanden in alle stilte een nieuwe wending gegeven aan zijn leven. Een gesprek met dé vertrouwensfiguur van jonge, buitenlandse Buffalo’s. “Het is mijn job om hen uit de problemen te houden.”