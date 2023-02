Bijna alle Vlaamse bedrijven vinden moeilijk geschikte werknemers: “Dringend hervormingen van arbeidsmarkt nodig”

Negen op de tien ondernemingen in Vlaanderen hebben moeite om hun vacatures ingevuld te krijgen, dat blijkt uit een nieuwe enquête van het Vlaams netwerk voor ondernemingen, Voka. Vaak zijn er te weinig kandidaten of hebben ze niet de juiste skills. En dat personeelstekort zal in de toekomst nog groter worden: “Er zijn dringend hervormingen van onze arbeidsmarkt nodig.”

Van de 500 bevraagde ondernemingen krijgen negen op de tien hun vacatures amper gevuld. “Die krapte op de arbeidsmarkt is er al langer, maar het probleem is zich aan het versnellen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Het valt op dat bedrijven voor sommige vacatures gewoon onvoldoende of geen kandidaten hebben.” Ook stoot meer dan de helft van de werkgevers op het probleem dat sollicitanten niet de juiste kwalificaties hebben.

Volgens de bevolkingsvooruitzichten voor Vlaanderen zal die krapte op de arbeidsmarkt niet meteen opgelost geraken, integendeel. “Het probleem zal nog erger worden en dit voor lange tijd”, aldus Maertens. “De bevolking op actieve leeftijd stagneert en er zijn ook al veel minder werklozen die nog geactiveerd kunnen worden.”

De bevraagde werkgevers gaven ook aan dat dit personeelstekort hun grootste belemmering is, samen met de hoge loonkosten, en dat blijft niet zonder gevolgen. “De krapte op de arbeidsmarkt is ook nefast voor toekomstige investeringsbeslissingen en dreigt met oplopende lonen onze competitiviteit te ondermijnen”, aldus Maertens.

Voka pleit daarom voor dringende hervormingen van de arbeidsmarkt. “We zenden een noodsignaal uit naar de federale en Vlaamse regering. We hebben alle hens aan dek nodig, dus moet er gewerkt worden aan de activering van werklozen en andere inactieven. Daarnaast willen we ook meer beroep kunnen doen op Waalse en Brusselse arbeidskrachten en arbeidsmigranten. En we zetten erop in om de mensen die we hebben, bijkomende opleidingen aan te bieden zodat ze gekwalificeerd zijn voor de jobs van vandaag en morgen. Het is een kwestie van activeren en opleiden tegelijkertijd.”