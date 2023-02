Miss België toont haar zwaar gehavende gezicht na crash: “Een moment waarop alles van je wordt afgenomen”

Ook haar vriend, Nicolas Geniets, deelde de foto op zijn story met de woorden: “True Warrior”.

Twee dagen na het zware ongeval op de E17 heeft miss België Chayenne verschillende foto’s gedeeld op Instagram waarop haar toegetakelde gezicht zichtbaar is. Eén oog ziet blauw, het andere oog is zwaarder gehavend.

“Een auto-ongeluk, een moment waarop alles van je wordt afgenomen. Mijn les is dat je in je ziel en hoofd vrij moet zijn. Geestelijke gezondheid is belangrijk”, schrijft ze bij de post. “ Jonge mensen staan onder zoveel druk dat het soms te veel wordt. En door een wolk van emoties, vragen, chaos, gedachten, zie je niets meer om je heen totdat alles zwart wordt. Soms moet je iets meemaken zodat je diep in je ziel graaft om te zien hoe je alles weer in balans kunt krijgen. Je eigen geest en gedachten kunnen het gevaarlijkste wapen zijn als je het niet op de juiste manier relativeert. Laat iedereen los die je naar beneden probeert te halen. Stop negativiteit om je heen en zorg voor je gedachten en energie”, klinkt het nog.

Ze bedankt ook haar volgers voor de steun. “Dank aan al het licht en alle liefde die ik van jullie allen heb ontvangen. Ik ben voorlopig niet actief op social media, omdat ik veel moet rusten Ik kan niet veel prikkels aan met een hersenschudding. Maar ik hoop dat jullie hieraan denken en voor jezelf zorgen als alles te veel wordt. Ik hou van jullie allemaal”, schrijft ze nog.

LEES OOK. Miss België Chayenne Van Aarle reageert voor het eerst na zware crash: “De balans in mijn leven zat niet juist”

Woensdag lag de miss nog op intensieve zorg met een hersenschudding, een paar sneeën in het gezicht, enkele gekneusde wervels, gekneusde longen en een blauw oog. Vanuit het ziekenhuis sprak ze met Tatjana Beloy en Matthias Vandenbulcke in Play Café over het ongeval.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Zelf weet Chayenne ook niet precies wat er gebeurd is, maar ze ontkent de geruchten dat ze op haar gsm zou hebben gekeken.