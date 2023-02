Donald Trump heeft na twee jaar weer toegang tot Facebook en Instagram

Sinds 7 januari 2021, een dag na de dodelijke bestorming van het Capitool in Washington D.C., werd Donald Trump de toegang tot Facebook en Instagram ontzegd. Iets meer dan twee jaar later werden zijn accounts opnieuw vrijgegeven. Gebruikers van de sociaalnetwerksites kunnen de pagina’s van de voormalige Amerikaanse president opnieuw zien, met een laatste bericht dat dateert van 6 januari 2021.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, kondigde enkele weken geleden al aan dat de ban opgeheven zou worden. Er wel aan toevoegend dat er “nieuwe vangrails” zouden worden ingevoerd “om ervoor te zorgen dat er geen recidivisten zijn die de regels opnieuw overtreden”. “Als meneer Trump nog meer inhoud plaatst die in strijd is met onze regels, zal die inhoud worden verwijderd en zal hij opnieuw tussen een maand en twee jaar worden geschorst, afhankelijk van de ernst van de overtreding”, zo luidde het in een persbericht.

Truth Social

Trump, die ook verbannen werd van Twitter, maakte van zijn ban gebruik om zijn eigen, veel kleinschaliger sociaal medium Truth Social op te richten. Daar postte hij eerder al het volgende: “Facebook, dat miljarden dollars aan waarde heeft verloren sinds het deplatformeren van jullie favoriete president, heeft zojuist aangekondigd dat ze mijn account zullen herstellen. Zoiets mag nooit meer gebeuren met een zittende president of iemand anders die geen vergelding verdient.”