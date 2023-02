Olivier Deman nam twee jaar geleden nieuwe start op veld van OHL: “Het levende bewijs dat je bij Cercle kansen krijgt als je hard werkt”

Het is exact twee jaar geleden. Cercle had kansloos verloren tegen STVV en de Engelsman Paul Clement was pas ontslagen en de deur uit of Cercle moest nog een verplicht nummertje afwerken in de beker tegen OHL. De inkt van de handtekening onder het contract van de nieuwe coach Yves Vanderhaeghe was nog nat en hij volgde de match in de tribune. Interim-trainer was Jimmy De Wulf, sportieve bewaker van het Cercle-DNA en de coach die de generatie Somers, Deman, Decostere, Vanhoutte en co. klaarstoomde voor het grotere werk. Maar De Wulf was nog meer, vaak ook klankbord in mindere tijden, bijvoorbeeld. Zoals de periode toen Bernd Storck Olivier Deman genadeloos afserveerde en naar de B-kern verwees. De Wulf ving hem toen op, haalde de jonge aanvaller weer uit de put en maakte hem klaar voor betere tijden. Zoals die woensdagavond in februari 2021 in Leuven, toen Deman mocht starten.

“Ollie lag aan de basis van twee goals die avond en het feit dat we ons konden kwalificeren”, herinnert De Wulf zich nog. “Beiden hielden we mooie herinneringen over aan die dag en het was voor Olivier ook de beloning voor een lange periode van opofferingen en hard werken. Ik wist dat hij een groot potentieel had en het is zijn verdienste dat hij nu een belangrijke pion is in het huidige Cercle. Er waren wat twijfels over hem, maar hij is het levende bewijs dat je bij Cercle kansen krijgt om door te breken als je hard genoeg werkt en karakter toont. Drie jaar geleden was Ollie aan het zwemmen in de oceaan en wist hij niet meer waar hij aan toe was. Teruggezet worden naar de B-kern is ook nooit plezant. Het is een harde wereld en ik heb toen echt moeten inpraten op hem.”

Loopvermogen

In tegenstelling tot Storck zagen Paul Clement, Yves Vanderhaeghe en Dominik Thalhammer het wel in Olivier Deman, maar Miron Muslic bedacht een andere positie voor de Knokkenaar en vormde hem om tot linkerwingback. De Wulf juichte de ingreep toe. “In het begin zal hij wel wat bedenkingen hebben gehad over die positie, maar hij leerde snel bij. Met zijn loopvermogen staat hij daar ook op zijn juiste plaats en hij ontwikkelt zich er goed. Met Tibo Somers, Olivier Deman en nu ook Hugo Siquet hebben we leuke profielen in huis om dit systeem te spelen en al die kilometers te lopen.“

Maar Deman doet veel meer dan enkel lopen. “Ook zijn verdedigende taken voert hij nu beter uit, ik zie hem wekelijks groeien. Ook al omdat hij openstaat om dit te doen en voor de werkpunten die we hem aanreiken”, aldus nog De Wulf. Qua scorend vermogen mag het best wat meer zijn, maar ook hier neemt De Wulf zijn poulain in bescherming. “Zoals Ollie zijn taken vervult in balbezit en balverlies is het moeilijk om ook nog eens vijftien goals van hem te eisen, want dan zou zijn rapport wel heel perfect zijn. Maar als hij ooit weer hoger op het veld zou terechtkomen zullen er natuurlijk wel meer goals verwacht worden.”

Deman, Decostere en Vanhoutte bewijzen nu ook dat geduld op zijn plaats is en je sommige jongens ook wat extra tijd moet geven om helemaal te ontbolsteren. “Kijk maar naar Christiaan Ravych”, werpt De Wulf op. “Over boord gegooid bij Club, maar als je ziet hoe die het nu doet bij ons. Men selecteert steeds vaker op jongere leeftijd, maar het blijven piepjonge gasten op wie veel afkomt zoals school, examens, voetbal – noem maar op. Het is vaak ja of nee op vroege leeftijd en daarom is het belangrijk om extra tijd te investeren.”