Koning Filip ontvangt Volodimir Zelenski en krijgt opvallend geschenk van Oekraïense president

Volodimir Zelenski is donderdag ook ontvangen door koning Filip, zo liet het Koninklijk Paleis weten via Twitter. En de Oekraïense president had een opvallend geschenk mee voor onze vorst.

Zelenski was woensdag in Londen en Parijs, donderdag schoof de Oekraïense president mee aan bij de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel. Hij sprak ook het Europees Parlement toe. Het doel van zijn reis lijkt duidelijk: de Europese landen om bijkomende militaire steun vragen, vooral in de vorm van gevechtsvliegtuigen.

Na zijn passage in het Europees Parlement werd Zelenski ook nog ontvangen in het Koninklijk Paleis, voor een ontmoeting met koning Filip en premier Alexander De Croo (Open VLD). Onze vorst vroeg Zelenski onder meer naar de situatie in Oekraïne en sprak ook de steun van ons land uit.

“Samen winnen we”

Tijdens het bezoek gaf Zelenski ook een geschenk aan koning Filip. Een opvallend geschenk zelfs: de Oekraïense president overhandigde een brokstuk van een Russisch SU25-vliegtuig dat in Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Op het brokstuk hebben Oekraïense piloten de woorden “Together we win” geschreven. “Samen winnen we.”