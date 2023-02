Op de Europese top over Asiel en Migratie heeft ons land geen standpunt ingenomen over financiële steun om hekken te bouwen aan de buitengrenzen. De groene partijen stelden hun veto. Staatssecretaris De Moor (CD&V) is nochtans voor een muur, “zolang er een deur in zit voor wie echt bescherming nodig heeft”.