Mathieu Maertens gelooft nog altijd in play-offvoetbal bij terugkeer uit blessure: “Nog 30 punten te verdelen en we komen er maar 4 tekort”

Zelf wil hij het niet luidop gezegd hebben, dus doen wij het maar in zijn plaats: Mathieu Maertens (27) wordt héél hard gemist bij OH Leuven. De aanvallende middenvelder is ongeveer halverwege de revalidatie van zijn voetblessure en probeert zijn frustratie te verbijten. “Ik wil de ploeg helpen, zeker nu het minder gaat.”

De honger is groot. “Verrassing: vrijdag doe ik gewoon mee. Ik kan sjotten, hè. Ik heb maar één been nodig, en dat is rechts”, grapt Mathieu Maertens, die rechtsvoetig is en met een breuk in zijn linkervoet zit. Hij zegt het om te lachen, maar je voelt wel dat hij het graag zou menen.

Hoe staat het met de revalidatie?

“Ik wandel deze week voor het eerst zonder krukken en volgende week mag ook mijn loopboot uit. Een stap in de juiste richting. De revalidatie is ongeveer halfweg. Hopelijk kan ik daarna beginnen lopen op de AlterG.”

Hoe vervelend was het om de voorbije weken niet mee te kunnen doen?

“Ambetant. Je wil altijd spelen, de ploeg helpen. Zeker nu het iets minder gaat met OHL.”

Zit je dan je kas op te vreten?

“Soms wel. Ik wil er mee aan helpen om de positieve flow terug te brengen.”

Is de frustratie des te groter omdat je kapitein bent?

“Ja, want je hebt extra verantwoordelijkheid. Al denk ik wel dat Casper De Norre mij goed vervangt.”

Wat dacht en voelde je toen de blessure zich voordeed tegen Kortrijk?

“Ik wist meteen dat het erg was en dat ik even aan de kant ging staan. Heel even probeerde ik nog om verder te doen, maar dat ging niet. Ik wilde nog een gele kaart pakken omdat ik op eentje van schorsing sta, maar dat zat er niet meer in.”

Wat kan je momenteel wél doen?

“Er zijn drie à vier dagen in de week dat ik twee keer op een dag train. Ik zwem, roei en doe oefeningen. En ik werk aan mijn bovenlichaam. Ik kan mijn agenda vullen. Het is niet dat ik de hele week in de zetel zit.”

Doe je die trainingen op de club?

“Soms zit op het Sportkot of in het zwembad, maar de rest kan op de club. Ik vind het belangrijk om tussen de ploegmaats te komen en wil zeker niet volledig uit te groep vallen.”

De kans is klein geworden, maar als OHL de play-offs haalt, krijg je zes extra wedstrijden om er nog een mooi seizoen van te maken. Zit je daarop te hopen?

“Zeker. Als voetballer wil je zo veel mogelijk wedstrijden spelen en de Europe play-offs lijken me nog altijd haalbaar.”

Voel je in de groep dat het geloof er nog is ondanks de 6 op 21?

“Zeker. Er zijn nog dertig punten te verdelen en we komen er maar vier tekort.”

Je zou ook moedeloos kunnen worden van al dat puntenverlies.

“Dat mag je als voetballer nooit zijn. De wedstrijd van vrijdag (vandaag, red.) tegen Cercle wordt heel belangrijk.”

Voel je dat de ploegmaats je missen op het veld?

“Er is genoeg kwaliteit in de kern om dat op te vangen. Voor hetzelfde geld hebben we vier punten meer uit de laatste drie wedstrijden en dan wordt er veel minder over slechte resultaten gesproken.”

Ben jij aanwezig bij alle wedstrijden?

“Thuis wel. Op verplaatsing is het niet evident op mijn krukken en ook het lange stilzitten op de bus is niet ideaal. Ik kijk op tv.”

Je was dinsdag op het supportersoverleg. Hoe was dat?

“Het was een goed gesprek. Kunnen ventileren is altijd goed. We hebben de boodschap begrepen en gaan die meenemen op het veld.”

En wat is die boodschap?

“We moeten winnaarsmentaliteit brengen. En samen met onze supporters gaat dat goedkomen.”