Oude kranten of doosjes Sunlight-zeep. Dat heeft iedereen wel eens gevonden op de familiezolder. Maar de vondst die Sven Van Vlierberghe deed is wel héél bijzonder: bokalen vol opgelegde tomaten en krieken. “Ze moeten 80 jaar oud zijn. Toen had mijn oma in dit huis een groentewinkel.” Hoe zou dat smaken, tomaten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt?