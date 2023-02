Blowen op straat vanaf half mei verboden in oude binnenstad van Amsterdam

Vanaf half mei is het verboden om op straat een joint te roken in de oude binnenstad van Amsterdam. De maatregel moet de overlast van drugsgebruik in de openbare ruimte door voornamelijk toeristen terugdringen, zo heeft het bestuur van de Nederlandse hoofdstad donderdag meegedeeld.

Naast het blowverbod op straat, gaat het stadsbestuur onderzoeken of het ook juridisch haalbaar is om een afhaalverbod voor softdrugs in te stellen. Dat afhaalverbod zou dan van 16.00 uur tot 01.00 uur gelden van donderdag tot en met zondag. “Als de overlast niet voldoende afneemt met het blowverbod, zal er ook worden gekeken naar de mogelijkheden om blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied te verbieden.”

De maatregelen zijn onderdeel van het vorig jaar aangekondigde pakket dat de drukte en overlast op de Wallen moet tegengaan. Naast het blowverbod wordt vanaf half mei ook het alcoholverkoopverbod aangescherpt. Vanaf 1 april worden de sluitingstijden voor horeca en prostitutie vervroegd.

“Bewoners van de oude binnenstad hebben structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte”, zo meldt de stad. Bovendien zou de aanwezigheid van toeristen straatdealers aantrekken, die weer voor criminaliteit en onveiligheid zorgen.