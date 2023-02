Voor het eerst in drie dagen reed er donderdag een hulpkonvooi van de VN de Turks-Syrische grens over. Ze vervoerden onder meer tenten, want in Noord-Syrië zijn talloze mensen dakloos sinds de zware aardbeving. Maar hulp blijft schaars in de door oorlog verscheurde regio. Op veel plekken zijn er alleen de “Witte Helmen” om de radeloze bewoners te helpen.