Gebruik ecocheques vanaf 1 maart uitgebreid naar alle tweedehandselektro en FSC-producten

Het gebruik van ecocheques wordt vanaf 1 maart verder uitgebreid. Voortaan zullen deze cheques ook kunnen worden gebruikt voor de aankoop van grote tweedehandselektrotoestellen (met uitzondering van hybride apparaten), of voor alle producten met een FSC- of PEFC-label, dat staat voor duurzaam bosbeheer.

Ook een parkeerplaats of abonnement op een fietsparking zal met ecocheques kunnen worden betaald. De uitbreiding werd goedgekeurd door de Nationale Arbeidsraad (NAR), waar de sociale partners in zetelen.

De aangepaste lijst van producten en diensten zit vervat in een nieuwe cao, die ingaat op 1 maart 2023. Regelmatig wordt de lijst uitgebreid, bijvoorbeeld op basis van veranderingen in de markt of wegens nieuwe ecologische inzichten.

Tot nu kon je wel al kleine tweedehandselektrotoestellen kopen met ecocheques, maar bijvoorbeeld geen wasmachine of grasmaaier. Dat kan vanaf volgende maand wel voor alle tweedehandselektro. Er wordt nu meer naar de volledige levenscyclus gekeken, waarbij rekening wordt gehouden dat een nieuw product maken of importeren ook energie kost, zegt de christelijke vakbond ACV in zijn maandblad. Ook het huren van toestellen en gereedschap kan voortaan met ecocheques.

De volledige lijst van producten en diensten die aangekocht kunnen worden met ecocheques, staat op www.myecocheques.be.