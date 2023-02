Zelenski gaat apart in gesprek met Italiaanse premier na haar kritiek op “ongepaste” aparte ontvangst door Macron en Scholz

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft donderdagmiddag, in de marge van de Europese top, een onderhoud onder vier ogen gehad met de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Dat is vooral belangrijk voor die laatste, die zich eerder kwaad had gemaakt over het feit dat Zelenski woensdag enkel door de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontvangen was.