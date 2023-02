Heel volleybalteam bedolven na aardbeving Turkije: al 3 lichamen gevonden

Bij een doorzoeking van een ingestort hotel in het Turkse Adiyaman zijn drie lichamen gevonden. Het gaat om twee leraren en een student die deel uitmaakten van een volleybalteam.

Een volleybalploeg van 39 personen, bestaande uit jongens- en meisjesteams uit het Famagusta Turkish Maarif College vergezeld van enkele leerkrachten en ouders, verbleven in het Isias Hotel in Adiyaman toen Turkije maandag getroffen werd door een verwoestende aardbeving. Het zeven verdiepingen tellende hotel stortte in en bijna het volledige team raakte bedolven onder het puin.

Vier leden wisten te ontsnappen, maar de kans op meer overlevenden wordt kleiner en kleiner. Na een doorzoeking van het hotel zijn intussen al drie lichamen geborgen. Het gaat om twee leraren en een student van de school.

De eerste aardbeving in Turkije, met het epicentrum nabij Gaziantep, vond maandagochtend plaats. Nadien volgden nog minstens één andere zware aardbeving en honderden naschokken. In Turkije en buurland Syrië zijn samen al meer dan 20.500 doden gevallen.