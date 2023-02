Familie van slachtoffers getuigt over het leed dat seriedoder Stephaan Du Lion aanrichtte: “Elke ochtend zat vader wenend aan de keukentafel”

Drie slachtoffers van Stephaan Du Lion: Ariane Mazijn (30), Lutgarda Bogaerts (28) en Maria Van den Reeck (46) — © if

Het leed dat seriedoder Stephaan Du Lion (58) heeft aangericht, eindigt niet bij de vier vrouwen die hij om het leven bracht. Hij brak ook de harten van hun families. De broers en zussen van de slachtoffers getuigden in de assisenzaal hoe hun leven nooit meer hetzelfde werd, en hoe hun ouders in de jaren daarna stilletjes stierven van verdriet. “Toen mijn zus overleed, is bij onze ouders het vlammetje uitgegaan.”